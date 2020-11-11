Хабаровский край полностью освободился от воды после паводка

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Вода ушла со всех подтопленных ранее территорий в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Паводок в регионе начался в конце августа, на конец сентября в зоне подтопления находилось максимальное число населенных пунктов. Были подтоплены жилые дома, земельные, приусадебные и дачные участки, поля, дороги. С 25 сентября в регионе действует режим ЧС межрегионального характера.

"За прошедшие сутки от воды полностью освободились поселок Тыр и села Сусанино и Тахта в Ульчском районе, а также населенный пункт Гейтер в Комсомольском районе. По состоянию на утро 11 ноября 2020 года в Хабаровском крае вода сошла со всех ранее подвергшихся подтоплению территорий в 11 муниципальных образованиях в 75 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссии по оценке поврежденных водой домов завершили свою работу в поселениях. Сейчас согласовываются списки на получение единовременной материальной помощи пострадавшим, а также на выплату для капремонта домов и приобретения нового жилья.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекались 233 человека и 58 единиц техники.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, на реках Хабаровского края в настоящий момент отмечается спад уровней воды, некоторые начало сковывать льдом.