Два последних волка остались в лесах Тамбовской области

ТАМБОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты охотуправления Тамбовской области в текущем году зарегистрировали всего двух волков в лесах региона. Для сравнения, в 2007 году их численность была в пять раз больше, сообщил ТАСС начальник отдела управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов.

"В этом году мы зарегистрировали на территории региона в Пичаевском и Моршанском районах всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007-м мы фиксировали десять голов. Учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес - не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный", - рассказал собеседник агентства.

Соколов отметил, что большое количество волков насчитывалось на Тамбовщине в годы Великой Отечественной войны: сотни животных, потревоженные боевыми действиями в других регионах, перекочевали в тамбовские леса. Изголодавшиеся хищники полностью теряли страх перед человеком, подходя к жилищу даже днем. В 80-е годы за каждого отстреленного волка даже выплачивалось вознаграждение. Однако к сокращению численности зверя привел не только отстрел, но и нехватка кормовой базы, сегодня домашний скот фермеры держат в крытых стойлах, а не на пастбищах.

"Несмотря на это, добыча волка в регионе не запрещена, поскольку по-прежнему считается, что он представляет угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10-12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка", - сообщил Соколов.

Волк является одним из главных символов Тамбовской области. "Тамбовский волк" зарегистрирован в качестве товарного знака для множества образцов местной продукции. Считается, что широкую известность словосочетание "тамбовский волк" приобрело в 1950 году благодаря художественному фильму "Дело Румянцева", где один из героев эмоционально произнес: "Тамбовский волк тебе товарищ!". После этого выражение стало крылатым и "ушло в народ".

В 2008 году на выезде из Тамбова в сторону Пензы был установлен деревянный памятник "Тамбовский волк - надежный товарищ". В 2004 году в областном центре открылся Музей тамбовского волка, который насчитывал более 200 экспонатов, но в 2006 году все его фонды были уничтожены пожаром во время выставки в Брянске.