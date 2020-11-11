В Петербурге спроектируют полосы общественного транспорта для Невского проспекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы для общественного транспорта спроектируют для части Невского проспекта в центре Санкт-Петербурга в 2021 году в связи с переходом на новую транспортную модель улично-дорожной сети города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Ранее в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщали о планах по выделению 128 км дополнительных полос для общественного транспорта на дорогах города.

"В следующем году запланировано проектирование выделенных полос на Невском проспекте (той части, которую называют "Староневский"), мосту Александра Невского и Заневском проспекте. Кроме того, уже проектируются выделенные полосы на Большой и Малой Морской улицах, Суворовском проспекте и Тульской улице", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете, в этом году выделенные полосы уже появились на Ленинском проспекте, проспекте Славы, улицах Типанова и Народной. В следующем году планируется ввести в строй выделенные полосы на проспектах Маршала Блюхера и Энергетиков, на которых под пропуск автобусов будет подстроен и режим работы некоторых светофоров, пояснили в пресс-службе.

В комитете по транспорту Петербурга ранее сообщали, что выделенные полосы в первую очередь появятся на автобусных маршрутах. Кроме того, новая транспортная модель, которую планируется внедрить к 2022 году, предусматривает увеличение количества остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры и увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%.

Новая модель предполагает повышение качества транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет обновления парка автобусов, отказа от маршрутных такси и полного перехода на регулируемый тариф. Это позволит пассажирам использовать льготные проездные билеты на всех видах городского общественного транспорта. Также реформа исключит из сети дублирующие маршруты, когда один маршрут обслуживают коммерческий и городской перевозчики.