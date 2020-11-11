Загрузка отелей на "Архызе" летом при пандемии оказалась на уровне зимы

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Загрузка отелей на горнолыжном курорте "Архыз", который в настоящее время развивается как всесезонный туристический рекреационный комплекс, в летние месяцы при пандемии оказалась на уровне зимнего сезона, сообщил в интервью ТАСС управляющий гостиницей "Вертикаль" (резидент ОЭЗ "Архыз") Константин Голубенко.

"Если до прошлого года здесь была ярко выраженная сезонность, летом был очень сильный провал, то в этом году в летние месяцы мы по загрузке практически на уровне зимы - мы открылись 24 июля (после ограничений из-за пандемии - прим. ТАСС) и с тех пор у нас никогда не было менее 90% загрузки. <…> Сейчас "Архыз" действительно выходит на уровень круглогодичного курорта, и в этом очень большая заслуга "Курортов Северного Кавказа", которые начали делать большую работу по продвижению курорта именно как круглогодичного - в СМИ, на федеральном телевидении появилось много материалом об Архызе, Домбае, Карачаево-Черкесии в целом", - сказал Голубенко.

Также, по его словам, заметный вклад в популяризацию российских курортов минувшим летом внесла запущенная в этом году программа Ростуризма и платежной системы "Мир", позволяющая получать до 20% кешбека за туры по России.

Он добавил, что спрос на отдых на "Архызе" продолжает расти, в соответствии с ним растет и число мест размещения. "За шесть лет, которые отработал курорт ("Архыз" открыл первый тестовый сезон в 2013 году - прим. ТАСС), открылось более 30 новых полноценных мест размещения, и сейчас продолжается настоящий строительный бум - строятся как большие отели, так и мини-гостиницы, некоторые из них пока на нулевом цикле, некоторые в готовности около 70%", - пояснил он.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - "Романтик" и "Лунная Поляна" - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Курорт находится под управлением АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), созданного в 2010 году. Помимо "Архыза" под управлением компании находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).