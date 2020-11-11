В Зеленокумске благоустроили парк возле Дворца культуры

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Парк возле Дворца культуры имени Усанова благоустроили в городе Зеленокумске Ставропольского края по национальному проекту. Кроме детских аттракционов, нового дорожного покрытия и освещения в парке отремонтировали памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах и при исполнении воинского долга, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрация Советского городского округа.

"В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" завершены работы по благоустройству парка Дворца культуры имени Усанова города Зеленокумска. Именно этот парк в прошлом году был выбран горожанами в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первую очередь. Работы начались в марте, а уже сейчас в парке Дворца культуры проведена разбивка пешеходных дорожек, установлены бордюры, уложена тротуарная плитка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено ограждение, отделяющее парковую зону от жилого сектора. На заасфальтированных площадках появились передвижные аттракционы, обустроено безопасное мягкое резиновое покрытие, размещено оборудование детского и веревочного городков для детей. В парке смонтировано освещение, установлена уличная мебель, дополнительные малые архитектурные формы и многое другое.

"В рамках проекта отремонтирован памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах и при исполнении воинского долга. Кроме того, на территории парка засеяно около 4 тыс. кв. метров газонной травы, высажено более 500 луковиц тюльпанов и 140 кустов роз, около 50 саженцев деревьев и 400 кустарников", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что история парка началась в 1965 году, когда здание Дворца культуры было построено и сдано в эксплуатацию. Постепенно вокруг него стал формироваться и парк. С течением времени он пришел в упадок.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.