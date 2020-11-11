Эксперт: очищение реки Терек нужно начать с научного исследования источников загрязнения

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Работу по оздоровлению реки Терек необходимо начать с научного исследования всех источников загрязнения. Такое мнение ТАСС высказал заведующий кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института Иван Алборов.

"Этой проблемой озабочены давно. Для начала нужно создать специальную научно-исследовательскую группу, которая проведет инвентаризацию всех видов загрязнений Терека и даст оценку. Только после этого можно приступать к снижению источников загрязнения или их ликвидации", - сказал Алборов.

По словам эколога, на территории Северной Осетии существует несколько источников загрязнения. В Моздокском районе Северной Осетии с 1992 года не очищена территория после розлива нефтепродуктов. До сих пор в районе в колодцах обнаруживают керосин. В горной части республики были рекультивированы Фиагдонское и Унальское хвостохранилища, тем не менее и там внизу остались субстанции, которые могут стать при определенных условиях источником загрязнения подземных вод, отметил Алборов.

Причиной загрязнения реки является и отсутствие или неудовлетворительное состояние очистных сооружений республики. "Во Владикавказе и других населенных пунктах в большей части воды не очищаются - сточные, ливневые канализации. И с уверенностью могу сказать, что во всех городах Северного Кавказа, где протекает Терек, воды не очищаются, они проходят только гравитационную очистку, там нет биологической очистки", - пояснил эколог.

Загрязняют Терек и на территории других регионов Северного Кавказа отходами спиртового производства, нефтепереработки, а также сельхозпредприятий и организаций ЖКХ. Загрязнение начинается в Грузии, где река берет начало в высокогорных ледниках. Ежегодно там фиксируют все больше фосфора, железа, органики.