Девять горнолыжных трасс планируют построить в КБР к 2023 году

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Строительство горнолыжных подъемников и трасс, благоустройство центральной части поляны Азау, а также инженерной инфраструктуры включены во второй этап развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Эльбрус", который будет реализован до конца 2023 года. Это поможет росту турпотока, качества услуг и созданию новых рабочих мест, такое мнение высказал ТАСС председатель правительства Кабардино-Балкарии (КБР) Алий Мусуков.

"Основной целью создания ВТРК "Эльбрус" является формирование всесезонного туристско-рекреационного комплекса как точки роста социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. В рамках реализации 2-го этапа (в период 2019-2023 годов) планируется развитие инфраструктуры, в частности - строительство горнолыжных подъемников и девяти новых горнолыжных трасс, новых объектов горнолыжной инфраструктуры, объектов общественно-делового назначения, реконструкция существующих горнолыжных трасс. Также будет благоустроена центральная часть поляны Азау, появится открытая парковка на 800 машиномест, построят и реконструируют объекты инженерной инфраструктуры и инженерной защиты территории, объекты транспортной инфраструктуры", - сказал Мусуков.

Развитие инфраструктуры будет способствовать росту количества и качества предоставляемых услуг, увеличению потока туристов, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений во все уровни бюджетов, подчеркнул он. Туристско-рекреационный комплекс КБР является одним из ключевых факторов, влияющих на социально-экономическое развитие республики, напомнил Мусуков. "Хотелось бы отметить, что за последние пять лет турпоток в республике вырос в два раза, и по итогам 2019 года составил 602 тыс. туристов", - уточнил он.

В связи с введением ограничительным мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, деятельность организаций туристско-рекреационного комплекса региона была приостановлена с 28 марта по 9 июля 2020 года включительно. "Несмотря на пандемию турпоток в КБР, после снятия ограничений, стабилизировался. Если сравнивать 3 квартал 2020 года с аналогичным периодом 2019, мы можем говорить об увеличении внутреннего турпотока в два раза", - констатировал премьер-министр КБР.