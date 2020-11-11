Поддержка развития инфраструктуры позволит КБР обновить старые сети

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Поддержка федеральным центром развития инфраструктуры позволит Кабардино-Балкарии (КБР) обновить старые сети водоснабжения и водоотведения. Такое мнение высказал ТАСС председатель правительства региона Алий Мусуков.

Ранее сообщалось, что правительство РФ окажет поддержку регионам СКФО в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры. В частности, со следующего года за счет средств федерального бюджета будет финансироваться разработка проектно-сметной документации. Кабардино-Балкария уже направила в Минэкономразвития РФ заявки по трем крупным проектам в этом направлении: строительство второй очереди Зольского группового водопровода, строительство очистных сооружений в городе Тырныауз, реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до селения Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в селении Эльбрус Эльбрусского района КБР.

"В сельских населенных пунктах не хватает собственных доходов для замены водопроводных сетей за счет средств местных бюджетов. В связи с тем, что республика в настоящее время еще не вышла на самодостаточный уровень развития в решении обозначенных вопросов, требуется помощь федеральных органов власти. Кроме того, большим плюсом для региона является возможность финансирования разработки проектно-сметной документации за счет средств федерального бюджета, что позволит ускорить реализацию мероприятий по строительству важнейших объектов коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры", - сказал Мусуков, отметив, что существующие водопроводные сети и сети водоотведения были построены в 60-70 годах прошлого века и находятся в изношенном состоянии.

Инвестирование в инфраструктуру - это действенный, эффективный и надежный способ стимулирования развития экономики любого региона, не исключение и Кабардино-Балкария, подчеркнул он. "Вложение инвестиций в инфраструктуру в краткосрочной перспективе создает новые рабочие места, решает социальные вопросы, в среднесрочной - стимулирует экономический рост региона, а в долгосрочной перспективе создает такой эффект, при котором снижаются издержки в целом, экономика демонстрирует уверенные показатели роста и, как следствие, улучшается качество жизни населения в целом. В непростых финансово-экономических условиях именно вложения в инфраструктуру помогут быстрее диверсифицировать направления развития экономики, поэтому участие и поддержка государства на начальном этапе жизненно необходимы", - подчеркнул он.

Для дальнейшего развития всех отраслей экономики в республике необходимо направить усилия на модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотведения и энергетической инфраструктуры, в том числе для развития туризма, а также для реализации таких крупных инвестиционных проектов как "Создание горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения", развития промышленных и агропромышленных парков, пояснил он.

Инвестиции в туризм

Одним из основных направлений развития экономики Кабардино-Балкарии является туризм, для которого также важна инфраструктура. "Для дальнейшего развития туризма и увеличения туристического потока планируется реализовать комплекс мер, направленный на развитие туристско-рекреационных кластеров, например, комплексный проект развития курорта Джылы-Суу, проекты развития Чегемского и Черекского ущелий, а также развитие курортной зоны "Нальчик", - отметил собеседник агентства, добавив, что это направление тесно взаимосвязано с развитием транспортной инфраструктуры. Для повышения привлекательности региона местные власти планируют проработать вопросы реконструкции дорожной сети, строительства транспортного обход города Нальчика и автодороги Долина Нарзанов - Джылы-Суу - Эльбрус - Булунгу - Сукан Суу - Ташлы-Тала. "Наряду с дорожной сетью хотелось бы провести модернизацию аэропортового комплекса республики", - добавил он.

Природоохранные мероприятия, по определению Мусукова, также имеют большое значение для экономики республики. "В настоящее время планируем проработать в федеральных органах власти вопросы развития энергетической и инженерной инфраструктуры, в том числе реализации комплексного проекта рекультивации территории хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината, проектов по рекультивации свалок ТКО, по строительству и реконструкции берегоукрепительных сооружений на территории Кабардино-Балкарии", - уточнил председатель правительства региона.