Чекунков назвал приоритетными в работе Минвостокразвития вопросы поддержки населения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что социальным вопросам поддержки развития Дальнего Востока и Арктики будет уделяться приоритетное внимание.

"Внимание социальным вопросам поддержки развития Дальнего Востока и Арктики мы будем уделять самое большое. Невозможен экономический рост, невозможно насыщение предприятий новыми людьми, новыми смыслами без того, чтобы жители Дальнего Востока и Арктики жили в комфортных условиях", - сказал Чекунков журналистам в среду.