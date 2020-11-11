{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чекунков назвал приоритетными в работе Минвостокразвития вопросы поддержки населения

По мнению нового главы ведомства Алексея Чекункова, экономический рост и насыщение предприятий новыми людьми невозможно без создания комфортных условий для жителей Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что социальным вопросам поддержки развития Дальнего Востока и Арктики будет уделяться приоритетное внимание.

"Внимание социальным вопросам поддержки развития Дальнего Востока и Арктики мы будем уделять самое большое. Невозможен экономический рост, невозможно насыщение предприятий новыми людьми, новыми смыслами без того, чтобы жители Дальнего Востока и Арктики жили в комфортных условиях", - сказал Чекунков журналистам в среду.

Теги
РоссияДальний ВостокЧекунков, Алексей Олегович
Поддержка развития инфраструктуры позволит КБР обновить старые сети
Также развитие инфраструктуры поможет стимулировать туризм
Читать полностью