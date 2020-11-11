Во Владикавказе геронтологический центр начнет принимать пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Геронтологический центр во Владикавказе перепрофилируют для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, там развернут до 120 коек.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято перепрофилировать геронтологический центр для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Там будет развернуто до 120 коек. В настоящее время ведутся работы по оборудованию кислородных точек", - сказал собеседник агентства.

Для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией также была перепрофилирована клиническая больница скорой медицинской помощи и республиканская клиническая больницы. В настоящее время ведется подготовка кожно-венерологического диспансера к приему пациентов с коронавирусом.

Нагрузку данных медицинских организаций приняли на себя районные больницы. Таким образом, кожно-венерологический диспансер переведен в Дигорскую ЦРБ. Хирургическая же служба разворачивается на базе Ардонской районной больницы, в связи с чем отделение хирургии Дигорской ЦРБ переводится в Ардон.

В ближайшее время в республике к приему заразившихся коронавирусом будет подготовлено дополнительно 480 коек.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 8035 человек (+71 за сутки), из них: 7068 выздоровели, 73 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 984 человека.