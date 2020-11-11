К проведению переписи населения на Ставрополье привлекут более 5,8 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 5,8 тыс. человек будут участвовать в проведении Всероссийской переписи населения на территории Ставропольского края. В регионе планируют открыть более 800 переписных участков, сообщили в среду в Северо-Кавказстате.

"В Ставропольском крае создается 5 045 счетных и 829 переписных участков. <…> Всего в Ставропольском крае при проведении переписи будут трудиться более 829 контролеров (которые заведуют переписными участками) и 5 876 переписчиков основных и стационарных переписных участков", - говорится в сообщении на сайте территориального органа статистики.

Все переписчики перед началом работы пройдут специальное обучение, средняя нагрузка на каждого из них составит около 550 человек. Переписчиками могут стать студенты, работники органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, социальных служб и общественных организаций, пенсионеры, домохозяйки и так далее.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в ряде отдаленных и труднодоступных регионов страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. В Ставропольском крае таких территорий нет.

Как отмечают в Росстате, произошедший из-за пандемии коронавируса перенос переписи на 2021 год не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков. Предварительные итоги переписи будут подведены осенью следующего года, а окончательные результаты планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.