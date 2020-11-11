В Ингушетии построят два футбольных поля и пять площадок ГТО

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Ингушетия получит субсидию из федерального бюджета на строительство двух футбольных полей, пяти площадок ГТО и закупки спортинвентаря для создания физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил в среду ТАСС министр спорта региона Али Дошхоклоев.

"Правительство России дополнительно в 2020 году выделит нам 108,4 млн рублей, на эти средства мы намерены создать два футбольных поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Малгобеке и сельском поселении Новый Редант, закупить спортивно-технологическое оборудование для создания пяти малых спортивных площадок в городах Малгобек, Назрань, Сунжа и в предгорном поселении Мужичи. Также часть средств будет направлена на закупку спортоборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Кантышево", - сказал Дошхоклоев.

По его словам, субсидии будут перераспределены региону в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

"По всем указанным мероприятиям республика выделит софинансирование из республиканского бюджета в размере 1%. В настоящее время необходимо провести работу по заключению соглашений между правительством региона и министерством спора РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ингушетии", - добавил министр.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 173 млн рублей на строительство спортивных объектов в трех регионах России: Ингушетии, Мордовии и Воронежской области.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". На данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.