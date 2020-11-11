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Ветропарки создадут на пяти территориях Ставрополья

Также в крае создадут солнечные электростанции

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Инвесторы планируют создание ветроэлектростанций (ВЭС) на пяти территориях Ставропольского края. В двух районах строительство площадок уже идет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Завершается строительство ВЭС в Кочубеевском районе мощностью 210 мегаватт <...> На полную мощность станция выйдет в первом квартале 2021 года. Кроме того, ведется строительство ВЭС на 60 мегаватт в Новоалександровском городском округе. В планах - создание ветроэлектростанций в Ипатовском городском округе, Труновском районе и Петровском городском округе", - говорится в сообщении.

Помимо развития ветроэнергетики, в Ставропольском крае создаются солнечные электростанции. Первая из них мощностью 100 мегаватт работает в Грачевском районе края. "Эту работу нельзя останавливать. Ставрополью нужна экологически чистая, "зеленая" энергетика. Нам важно развивать компетенции в этой сфере", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По данным краевого правительства, строительство новых промышленных мощностей позволяет увеличивать в регионе число высокотехнологичных рабочих мест. К 2020 году их количество в экономике Ставрополья достигло 25 тыс., по итогам 2020 года планируется увеличить этот показатель на 10%.

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