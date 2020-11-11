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Врио главы Дагестана поручил создать комиссию по проверке эффективности землепользования

Это связано с недостатком земель для строительства соцобъектов и инфраструктуры

МАХАЧКАЛА, 11 ноября/ТАСС/. Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов поручил создать комиссию, которая займется проверкой эффективного управления земельными участками, находящимися в собственности республики. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главы региона.

"Сергей Меликов распорядился создать комиссию, которая займется проверкой эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности республики. Городам и районам республики рекомендовано создать аналогичные комиссии по муниципальным участкам. Среди причин такого решения - ненадлежащее использование сельскохозяйственных земель, загубленные инвестиционные проекты из-за невозможности своевременно предоставить инвестору земельный участок под строительство", - сказал собеседник агентства.

Также это связано с недостатком земель для строительства социальных объектов и инфраструктуры. Ранее Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов республики.

В 2018 году в Дагестане была начата работа по проведению инвентаризации госимущества, в том числе земель отгонного животноводства, в 2019 году работа по кадастровой оценке земель продолжилась.

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