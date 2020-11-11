В Карелии более 1,3 тыс. школьников отправились на удаленку из-за коронавируса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Карелия из-за карантина по коронавирусу отправили на дистанционное обучение более 1,3 тыс. школьников, сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

"Сегодня полностью очные занятия проводятся в 94 общеобразовательных и 4 коррекционных школах, что составляет половину всех школ Карелии. Карантины по коронавирусной инфекции введены в 53 классах в 18 школах региона. Общее число обучающихся, которые переведены на дистанционное обучение из-за карантина - 1306 человек", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в смешанной, очно-дистанционной, форме обучаются дети в 97 школах республики. По поручению главы Карелии в конце мая министерство образования республики закупило 212 новых ноутбуков для учеников старших классов, чтобы они смогли "беспрепятственно готовиться к госэкзаменам". На приобретение техники было направлено более 7 млн рублей из бюджета республики.

"В этом году в Карелии открылись 30 современных центров "Точка роста". Более 200 педагогов районных школ республики дистанционно обучились на специальных федеральных курсах повышения квалификации. Также по программе "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" дистанционно обучились 186 руководителей школ и профессиональных образовательных учреждений", - говорится в сообщении. По данным оперштаба республики, всего за время пандемии в Карелии выявили 8 866 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 850 пациентов, умерли 63 человека.