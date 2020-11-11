Власти: решение проблемы недостроев сделает Кавминводы привлекательнее для туристов

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Приведение заброшенных территорий, а также недостроенных объектов в порядок улучшит внешний вид городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), а также скажется на росте туристического потока. Об этом сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона Кавказских Минеральных Вод в Пятигорске 1 ноября говорил о том, что властям необходимо создать механизм стимулирования достройки объектов, которые находятся в незавершенном состоянии на курортах Кавминвод.

"Проблема недостроев и неиспользуемых земельных участков на Кавминводах и в Железноводске очень актуальна сейчас. <…>. Есть много разных предложений, которые будут способствовать решению этой проблемы. Я уверен, что главный смысл этих мероприятий в том, чтобы облик наших городов стал воистину курортным, а это привлечет новых отдыхающих", - сказал Моисеев.

По его словам, в регион идет большой поток инвестиций, а это, в свою очередь, повышает стоимость свободных земельных участков, стоимость недостроенных зданий. "Поэтому сложившиеся отношения способствуют тому, чтобы собственники таких объектов просто ждали, когда придет потенциальный инвестор и будет вынужден выкупить его собственность, недострой, неиспользуемый земельный участок за значительные деньги, в разы превышающие те суммы, которые они потратили на приобретение. Именно поэтому во всех городах стоят недострои", - считает глава курорта.

Он отметил, что в настоящее время эффективного механизма борьбы с этой проблемой нет. "Есть разные варианты, в том числе значительные налоговые отчисления за недострой или неиспользуемые земельные участки. Это позволит форсировать собственников принять решение: либо продавать землю или здания по актуальной реальной цене, не завышая ее, либо заканчивать строительство и вводить объект в эксплуатацию. Над этим сейчас думает и правительство России, и правительство края", - сказал глава Железноводска.

В конце прошлого года в окружной прокуратуре по результатам проведенных проверок сообщали, что значительное количество объектов санаторно-курортной сферы находится в заброшенном состоянии. По данным ведомства, за последние годы прекратили деятельность пять профсоюзных санаторно-курортных учреждений, расположенных на территории Кавказских Минеральных Вод, не функционируют более 50 объектов, входящих в их имущественные комплексы, сокращено 350 рабочих мест.

О регионе

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы. Ранее первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, который курирует развитие СКФО, заявлял, что правительство РФ направит в 2021 году 1,5 млрд рублей на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. По данным министерства, в 2018-2020 годах на развитие курортов Ставрополья было направлено 2,8 млрд рублей.