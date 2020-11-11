В Калуге начались торжества, посвященные 540-летию Великого стояния на Угре

ТАСС, 11 ноября. Праздничные мероприятия, посвященные 540-й годовщине Великого стояния на реке Угре, начались в Калуге в среду. Центральным событием станет фестиваль "Уграфест", который продлится до 14 ноября, сообщает журналистам пресс-служба регионального правительства.

"11 ноября отмечается в Калужской области как День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Данное историческое событие произошло на калужской земле и привело к образованию независимого Русского государства с центром в Москве, к рождению российского суверенитета", - говорится в сообщении.

К праздничным торжествам приурочили возложение цветов к памятнику Великому князю Ивану III, научно-практическую конференцию "У истоков российской государственности". А центральным событием станет фестиваль "Уграфест", который откроется 11 ноября в калужском инновационном культурном центре. Гости фестиваля могут посетить мастер-классы по ткачеству, изготовлению глиняных игрушек, по кузнечному делу, увидеть мюзикл "Великое стояние", поучаствовать в кулачных и мечевых боях. "Уграфест" проводится в Калужской области второй год подряд и продлится до 14 ноября.

В преддверии юбилейной даты певица и общественный деятель Ольга Варвус представила музыкальную композицию и видеоклип, посвященные 540-й годовщине Великого стояния на Угре. "Исполнительница песни предстает перед зрителем в образе царицы Софии, которая провожает своего мужа - князя Ивана - на войну с войсками ордынского хана Ахмата. В клипе представлены погони на лошадях, массовые сцены битвы. Герои облачены в костюмы времен Ивана III", - добавляет пресс-служба.

В октябре - ноябре 1480 года войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата. Противостояние, основной причиной которого стал отказ платить Орде ежегодную дань, прошло на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры. Именно оно положило конец ордынскому игу на Руси и привело к становлению Российского государства с центром в Москве. Законопроект о Дне окончания Великого стояния на реке Угре был внесен в Госдуму Калужской областью, где этот праздник отмечают с 2017 года.