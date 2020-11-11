Власти НАО направят на развитие образования, культуры и спорта 5,2 млрд рублей

ТАСС, 11 ноября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) направят на развитие сфер образования, спорта и культуры более 5,2 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе окружной администрации.

"В целом финансирование остается на уровне текущего года. В полном объеме сохраняются субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания, различные региональные выплаты педагогическим работникам, стипендии обучающимся", - сообщили в пресс-службе.

В материалах, предоставленных пресс-службой, отмечается, что в регионе в следующем году будет продолжена работа в сфере дошкольного, общего, дополнительного и среднего образования. Расходы по этим разделам в 2021 году составят 1,3 млрд (в 2020 году - 1,4 млрд), 2,8 млрд (в 2020 году - 2,5 млрд), 211,4 млн (331,6 млн) и 314,1 млн (в 2020 году - 325 млн) рублей соответственно. Кроме того, порядка 195,8 млн рублей направят на осуществление деятельности в сфере молодежной политики (в прошлом году 124,6 млн), 785,6 млн рублей - в сфере культуры (в 2020 году - 789,9 млн), 237,8 млн рублей - физподготовке и спорту (в 2020 году - 224,7 млн).

"В бюджете 2021 года предусмотрены средства на реализацию нацпроекта "Образование" в сумме 547,8 млн рублей ( из федеральных средств 241,1 млн рублей), нацпроекта "Культура" - 41,4 млн рублей (в том числе 23,8 млн рублей из федерального бюджета)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по основным параметрам бюджета 2021 года в НАО доходы запланированы на уровне 20, 097 млрд рублей, расходы - 22, 351 млрд рублей.