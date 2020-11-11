В Карачаево-Черкесии почти 300 многодетных семей получили земельные участки

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) с января по сентябрь 2020 года выделили почти 300 многодетным семьям земельные участки общей площадью 20 га. Об этом в среду журналистам рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"За первые 9 месяцев 2020 года бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства, скотоводства, дачного строительства получили 284 семьи, имеющие трех и более детей. Общая площадь участков - 20 гектаров", - рассказали в пресс-службе.

Всего с 2012 года, когда начал действовать закон "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике", многодетным семьям республики предоставлен 2 421 земельный участок общей площадью 265,1 га.

В 2019 году земельные участки получили более 180 многодетных семей. На сегодняшний день в республике, помимо выплат на первенца, предусмотрен региональный материнский капитал в размере 105 тыс. рублей за четвертого или последующего ребенка в семье, а также предоставляется бесплатный земельный участок семьям с тремя и более детьми.