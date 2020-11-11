В Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес" высадили 250 деревьев

МАГАС, 11 ноября. /ТАСС/. Лесники Ингушетии и сотрудники Минприроды региона приняли в среду участие в посадке 250 деревьев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" и в честь юбилея единения республики с Россией.

"В двух участковых лесничествах лесного фонда Ингушетии посадили 250 деревьев белой акации в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". Количество саженцев не случайно, посадку приурочили и к юбилейной дате - 250-летию единения Ингушетии с Россией. В посадке деревьев приняли участие лесники Сунженского и Назрановского лесничеств, коллектив нашего ведомства под руководством министра Магомеда Евлоева", - говорится в сообщении Минприроды региона.

Помощь также предложили участники Всероссийского общества волонтеров "Волонтеры экологи".

"От сегодняшней нашей работы с вами зависит насколько чище станет воздух Ингушетии. Реализация Всероссийской акции "Сохраним лес" - это еще один шаг по улучшению экологии в нашем регионе. Много работы уже проделано в рамках нацпроекта "Экология": ликвидируются свалки, реабилитируются пруды, лесничества оснащаются техникой, в лесах появляются молодые саженцы, а в планах еще больше, все это не только для нашего будущего поколения, но и нас самих, в настоящем времени", - передает пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Всего планируется высадить 40 млн деревьев, присоединятся все регионы страны. Все места высадок доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Всероссийской акции "Сохраним лес". Портал "Будущее России. Национальные проекты" поддерживает акцию "Сохраним лес" в статусе стратегического информационного партнера.