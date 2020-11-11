Ставрополье увеличило экспорт косметических и гигиенических средств в 46 раз

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Объем экспортированных из Ставропольского края косметических и гигиенических товаров с января по сентябрь 2020 года достиг 2,3 млн долларов в денежном выражении, что почти в 46 раз больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщили в среду журналистам в управлении по информполитике правительства региона.

"Объем экспортированных из края косметических и гигиенических товаров с января по сентябрь 2020 года достиг 2,3 млн долларов. В прошлом году этот показатель немногим превышал 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост обусловлен оперативным развертыванием в крае крупномасштабного производства дезинфицирующих средств, за счет чего были обеспечены не только собственные потребности, но и ряда других регионов. Также было получено разрешение федеральных органов на экспорт продукции в зарубежные страны.

"Несмотря на проблемы, которые причинила экономике коронавирусная инфекция, она же стимулировала развитие важного сегмента промышленности - производства косметических и гигиенических средств. Ряд предприятий провел модернизацию мощностей, существенно нарастив объемы производства. Одновременно с этим сегодня прорабатываются варианты дальнейшего переоснащения заводов для выпуска новых видов продукции", - отметил замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин, слова которого приводятся в сообщении.