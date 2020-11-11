Художник Покрас Лампас расписал историческую набережную Дербента

МАХАЧКАЛА, 11 ноября /ТАСС/. Известный художник Покрас Лампас завершил роспись "Врата объединенных культур" на исторической набережной Дербента, а также в обзорной ротонде. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы городской администрации Камила Гамзатова.

"Уникальность данной росписи заключается в том, что текст работы - название Дербента в переводе на различные языки народов мира", - сказала она.

Как написал в своем "Инстаграм" Покрас Лампас, графемы каллиграфии отсылаются к древним и современным элементам письма. "Новый проект - масштабная каллиграфутуристическая роспись на исторической набережной Дербента, а также обзорной ротонде. Следуя многотысячелетнему пути города объединять в себе различные культуры, народности, языки и традиции, я создал динамическую каллиграфическую композицию, вдохновленную историей Дербента", - написал художник.

По словам Гамзатовой, создание подобной росписи стало возможным благодаря фестивалю стрит-арта "Стена", в котором приняли участие художники из разных регионов России. Первый фестиваль стрит-арта "Стена" в Дербенте прошел осенью 2019 года.

Один из древнейших городов России и мира - Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.