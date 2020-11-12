В Карачаево-Черкесии откроется первая фотошкола

ЧЕРКЕССК, 12 ноября. /ТАСС/. Первая школа для обучения всех желающих мастерству фотографии откроется в Карачаево-Черкесии в 2021 году. Благодаря курсам участники смогут освоить основные правила построения кадра и научиться работе с оборудованием, сообщил в четверг ТАСС руководитель проекта Науруз Капушев.

"В марте 2021 года стартует наш проект "Фотошкола.ру", где любой житель Карачаево-Черкесии сможет принять участие. В рамках проекта пройдут обучение 60 человек, они будут разделены на два потока. Преподавателями в нашей школе станут профессиональные фотографы из Карачаево-Черкесии и регионов СКФО", - рассказал Капушев.

По его словам, занятия будут проходить в специально оборудованном помещении на базе Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева в Карачаевске. Участников научат основным правилам построения кадра, сочетанию цветов, базовым приемам работы со светом, расскажут о режимах работы фотоаппарата. Кроме того, занятия помогут освоить технику различных видов съемки и научиться обработке фотографий.

По окончании курса для участников будут организованы выезды к природным достопримечательностям республики, где они смогут применить полученные знания. Всего запланировано 10 таких выездов, после которых организаторы отберут и опубликуют 600 работ участников. Также 80 лучших работ разместят в специальной фотовыставке, посвященной проекту. Школа будет открыта при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"В результате участники уже будут уметь фотографировать, смогут связать свою жизнь с этим и зарабатывать. Реализация проекта также будет способствовать популяризации туризма, так как эти фотографии с местными красотами впоследствии станут участниками крупных конкурсов, тем самым привлекая потенциальных туристов к посещению республики", - заключил Капушев.