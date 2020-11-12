Крупное перерабатывающее предприятие в Дагестане в 2020 году собрало первый урожай риса

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Крупное перерабатывающее предприятие в Дагестане - ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" - собрало первый урожай риса и в 2021 году намерено увеличить площадь для этой культуры более чем в три раза - с 160 до 600 га, об этом в интервью ТАСС сообщил директор предприятия Нурудин Омаров.

"С прошлого года начали пробовать себя в рисоводстве - подготовили чековые системы на 160 га, впервые посадили рис, в этом году собрали первый урожай. Правда, до 25% урожая мы потеряли из-за сильного ветра в октябре, как раз во время уборки зерно осыпалось. Планировали собрать около 1 тыс. тонн, получилось порядка 700-800. Сейчас идет подготовка земель под новые чеки, думаем, что на следующий год будем сажать уже порядка 600 га", - сказал Омаров.

Он добавил, что в перспективе компания рассматривает возможность строительства завода по переработке риса.

"Говорить о планируемых мощностях переработки пока рано, это будет зависеть от того, сколько площадей в итоге будет засеяно. У нас есть около 2 тыс. га земли, мы думаем, что все они пойдут под чековые системы, тем более, что рисоводству в республике сейчас уделяется много внимания, есть возможность получить господдержку", - отметил собеседник агентства.

Рисоводство является одним из стратегических направлений развития АПК Дагестана, в прошлом году в регионе были запущены три рисоперерабатывающих производства, их продукция поставляется, в том числе на экспорт в Азербайджан и Таджикистан. Как отмечал в октябре курирующий агропромышленный комплекс (АПК) вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, в этом году в республике рассчитывают собрать рекордный за последние 30 с лишним лет урожай риса - более 110 тыс. тонн.