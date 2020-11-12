Около миллиона мальков краснокнижной форели выпустили в реки Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Филиал ПАО "Русгидро" в Кабардино-Балкарии (КБР) выпустил в реки региона около миллиона мальков краснокнижной форели в 2020 году. Реки Терек, Черек и Малка попали в программу компенсационных мероприятий в ходе строительства ГЭС, сообщили журналистам в четверг в компании.

Это исчезающий вид из семейства лососевых, второе название - каспийский лосось, занесенный в Красную книгу. Мальков выращивают на специальном форелевом рыбном заводе до 12 месяцев. Время выпуска в реку наступает, когда мальки достигают веса 13-20 граммов.

"Кабардино-Балкарский филиал "Русгидро" выпустил в реку Терек и ее притоки почти 110 тыс. мальков краснокнижной форели. Эта акция - завершающий этап компенсационных мероприятий по зарыблению рек Терек, Черек и Малка в этом году. Всего с начала 2020 года гидроэнергетики выпустили в КБР более 942 тыс. штук молоди краснокнижной форели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что искусственное воспроизводство водных биоресурсов в Кабардино-Балкарии - мероприятие, которое предусмотрено проектами строительства и эксплуатации каскада Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС. Как уточняется, зарыбление осуществляется ежегодно. "За шесть лет филиал "Русгидро" в республике выпустил в реку Терек и ее притоки более 2,5 млн мальков ценных рыб. Зарыбление водоемов - не единственное мероприятие, направленное на сохранение рыбных ресурсов Кабардино-Балкарии. Плотины гидроэлектростанций каскада Нижне-Черекских ГЭС оборудованы рыбоходами, которые позволяют ценным видам рыб свободно проходить на нерестилища", - уточнили в компании.

Первая акция гидроэнергетиков по восполнению рыбных ресурсов была проведена в 2003 году на Дальнем Востоке. Тогда в водохранилище строящейся Бурейской ГЭС в Амурской области было выпущено 36 тыс. мальков осетра и сазана.

"В дальнейшем эту инициативу поддержали Дагестанский, Карачаево-Черкесский, Кабардино-Балкарский и Североосетинский филиалы "Русгидро", Новосибирская, Саратовская, Жигулевская, Воткинская, Чебоксарская ГЭС, каскад Кубанских ГЭС и Чувашская энергосбытовая компания. За годы проведения акции в водоемы этих регионов были выпущены осетровые (стерлядь, осетр, калуга), карповые (белый амур, карп, толстолобик, сазан), лососевые (форель, лосось), а также кормовые беспозвоночные. Часть из этих видов являются особо ценными и занесены в Красную книгу", - добавили в "Русгидро".