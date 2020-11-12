В Приамурье научат кататься на лыжах и коньках детей с инвалидностью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из Благовещенска приступили к занятиям по фигурному катанию и в ближайшие дни начнут осваивать лыжи. Тренировки с профессиональными тренерами преимущественно в режиме онлайн проводят по проекту "Вместе в будущее", который победил в специальном конкурсе президентских грантов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства спорта региона.

"Вместе в будущее" - так называется проект-победитель специального конкурса президентских грантов. Его автором стала областная НКО "Открытый мир", а участниками - 15 особенных ребят. Вместе с тремя тренерами-наставниками детям предстоит познакомиться с зимними видами спорта (фигурным катанием и лыжами) и принять участие в двух серьезных спортивных состязаниях", - сказали в пресс-службе.

Проект охватит 135 детей-инвалидов и их родителей. Тренировки по фигурному катанию уже проходят в режиме онлайн четыре раза в неделю по два часа. Занятия разделены на две части: общефизическая и специальная подготовка, хореография. "Мы учим держать баланс, работать с корпусом. В дальнейшем это, безусловно, поможет держаться на льду", - рассказала тренер, руководитель театра "ОстроваАЙС" Жанна Шуваева.

Впервые встать на лед ребята смогут в конце ноября, а в ближайшее воскресенье им предстоит очное знакомство с лыжами. Комплекты коньков и лыж приобретены авторами гранта. Тренировки для спортсменов с ОВЗ рассчитаны до конца марта. Планируется, что за период проекта они станут участниками двух мероприятий - массового забега "Лыжня России" и инклюзивного фестиваля "Хрустальный конек".

Помимо тренировок, для детей запланированы конкурс рисунков, тематические встречи с просмотром видеороликов и мастер-классы - как в очном, так и в дистанционном формате из-за эпидемиологической обстановки.

О конкурсе

8 июня президент РФ Владимир Путин объявил о проведении конкурса для поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в борьбе с распространением нового коронавируса. Он проводился по трем направлениям - "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Финансирование составило 3 млрд рублей.

Фонд президентских грантов традиционно в течение года проводит два конкурса для НКО по более чем десяти направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. Оба конкурса, изначально запланированные на текущий год, уже состоялись. С момента создания фонд провел восемь конкурсов, было поддержано 15 тыс. проектов на общую сумму более 31 млрд рублей.