В Новгородской области в январе будет курсировать ретропоезд "Рускеальский экспресс"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Жители Новгородской области в январе 2021 года смогут отправиться в новогоднее путешествие на ретропоезде "Рускеальский экспресс", сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"По инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и содействии Российских железных дорог в первый день нового, 2021 года в Великий Новгород прибудет "Рускеальский экспресс". Он будет курсировать между Чудово и Великим Новгородом", - сообщила пресс-служба.

Впервые "Рускеальский экспресс" прибыл в Великий Новгород в январе этого года и тогда был доступен для посещения. Теперь же желающие смогу совершить на ретропоезде небольшое новогоднее путешествие. По маршруту Чудово - Великий Новгород - Чудово отправление ретропоезда будет в 10:00, прибытие обратно - в 20:40. По маршруту Великий Новгород - Чудово - Великий Новгород: отправление - в 12:30, обратно путешественники вернутся в 18:00.

"В Чудове для прибывших гостей будут организованы различные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций. Бронирование билетов уже открыто. Приобрести их можно на железнодорожных вокзалах в Великом Новгороде и Чудово", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, Новгородская область намерена развивать железнодорожный туризм в регионе. В сентябре этого года правительство региона и специализированная компания холдинга "РЖД" заключили соглашение о сотрудничестве этой в сфере.