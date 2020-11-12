В Дагестане открыли первый Центр опережающей профессиональной подготовки

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый в Дагестане Центр опережающей профессиональной подготовки открыли в Махачкале на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Первый центр создан министерством образования и науки региона в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Торжественное открытие состоялось сегодня с участием заместителя председателя правительства Дагестана - министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, министра труда и социального развития региона Изумруд Мугутдиновой и министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестан Сергея Снегирева", - сказали в пресс-службе.

Главная задача центра - подготовка высококвалифицированных кадров, необходимых для экономики региона. "Он оснащен современным мультимедийным и техническим оборудованием по стандартам WorldSkills, а обучаться здесь смогут люди разных возрастов", - уточнил представитель ведомства.

Глава Минобрнауки республики отметила, что центр будет взаимодействовать с образовательными организациями и с бизнес-сообществом, а также со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.

В основные функции центра входят координация проведения итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций республики и непрерывное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.