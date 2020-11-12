В шести образовательных учреждениях КЧР появится доступная среда для детей-инвалидов

ЧЕРКЕССК, 12 ноября. /ТАСС/. Государственная программа "Доступная среда" по созданию комфортных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется в 2020 году в шести образовательных организациях Карачаево-Черкесии, на реализацию программы выделено 13 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

"В 6 образовательных организациях Карачаево-Черкесии реализуется госпрограмма "Доступная среда" по созданию комфортных условий обучения для детей с повышенными потребностями. В программе участвуют четыре детских сада, одно учреждение дополнительного образования, одно учреждение среднего профессионального образования. На эти цели в этом году выделено 13 млн рублей", - отметили в министерстве.

Ремонтные работы в учреждениях уже завершены: установлены широкие дверные проемы, подъемники и рампы, перила и поручни особой конструкции, устройства автоматического открытия дверей и другое необходимое оборудование. Также программа предусматривает обустройство сенсорных комнат, установку специальной мебели, звуковых оповещателей.

"Успешная реализация инклюзивного образования на практике требует комплексного подхода и грамотного планирования. Важно использовать доступные ресурсы действительно эффективно и с пользой", - добавили в пресс-службе.

Федеральная целевая программа "Доступная среда" утверждена правительством РФ в марте 2011 года и первоначально была рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. В 2014 году распоряжением правительства России срок действия программы был продлен до 2020 года, а в 2018 году - еще на пять лет, до 2025 года. Предполагается, что реализация программы позволит создать условия для обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг практически во всех сферах жизнедеятельности, усовершенствовать систему реабилитации инвалидов, что будет способствовать их успешной интеграции в общество и повышению уровня их жизни.