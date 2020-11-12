Около 60 спортплощадок установят в Забайкалье на дальневосточную субсидию к 2022 году

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края запланировало до конца 2021 года установить в регионе 60 универсальных спортивных площадок с покрытием для игровых видов спорта на средства единой дальневосточной субсидии, сообщила ТАСС пресс-служба краевого правительства.

"Ведется строительство 24 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в районах и городских округах Забайкалья. Всего в план социального развития центров экономического роста до конца 2021 года входит строительство более 60 таких площадок. Стоимость одного такого объекта составляет около 3 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее регион закупил на средства субсидии 238 комплектов игровых площадок, три хоккейные коробки, 60 воркаут-площадок и 43 комплекта тренажеров, дополнительно закупят еще три.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года дальневосточным регионам из федерального бюджета выделяют средства на строительство социальных объектов в центрах экономического роста. До 2022 года субъектам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.