Число участников Большого этнографического диктанта из КЧР увеличилось в 5 раз

ЧЕРКЕССК, 12 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), которые приняли участие в Большом этнографическом диктанте в 2020 году, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом и составило 11,3 тыс. человек. Об этом журналистам в четверг сообщили в Министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

"В Карачаево-Черкесии с 3 по 8 ноября 2020 года в пятый раз состоялась Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", которую поддержали 11 293 жителя КЧР в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru, что значительно превосходит показатели 2019 года, когда диктант написали около 2 000 человек", - рассказали в министерстве.

Участники диктанта ответили на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих в России. Задания были разделены на два блока: 20 вопросов - всероссийского уровня и 10 - регионального, уникальных для каждого субъекта. На выполнение заданий было отведено 45 минут, максимальная оценка, которую могут получить участники, равна ста баллам - 70 баллов за общефедеральную часть и 30 баллов - за региональную. Рабочими языками диктанта, согласно положению, являются русский, английский и испанский. В министерстве отметили, что всего этом году диктант онлайн написали 1 742 661 человек из 123 стран.

В России масштабная просветительская акция "Большой этнографический диктант" была проведена уже пятый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие. Организаторами акции являются ФАДН РФ и министерство национальной политики Удмуртской республики.