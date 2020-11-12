Медиа и кибербезопасность стали самыми популярными цифровыми компетенциями на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Большинство участников проекта "Кадры для цифровой экономики" в Ставропольском крае выбрали для обучения такие направления как цифровой маркетинг и кибербезопасность. Об этом сообщили журналистам в четверг в краевом Минэкономразвития.

"Самым популярным направлением среди ставропольских слушателей стал "Цифровой маркетинг и медиа" - более 21% участников, на втором месте "Кибербезопасность и защита данных" - порядка 15% участников, а на третьем "Цифровой дизайн" с 14% слушателей. Также в пятерку самых выбираемых направлений вошли "Большие данные" и "Программирование и создание ИТ-продуктов", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщил, что заявки на получение дополнительного профессионального образования в области цифровых технологий по национальному проекту в Ставропольском крае подали свыше 3,3 тыс. человек. По данным регионального Минэкономразвития, по результатам рассмотрения одобрены 2 097 заявок, на обучающие курсы записались уже около 1 500 человек.

"Все курсы являются лицензированными программами дополнительного образования, и по итогам успешного обучения участники получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Стоимость обучения таких слушателей будет возмещаться из средств федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова министра Сергея Крынина.

По информации краевого министерства, большинство участников программы на Ставрополье намерены развить уже существующую карьеру и полностью сменить профессию - такую мотивацию указали 39% и 38% заявителей соответственно.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.