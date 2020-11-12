Семь ставропольских организаций победили в конкурсе "Торговля России"

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Ярмарка выходного дня, рынки в Ставрополе и несколько магазинов и гастромаркетов края стали победителями в конкурсе "Торговля России", сообщили журналистам в четверг в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"Семь организаций Ставрополья победили в конкурсе "Торговля России". В число победителей конкурса, который много лет уже проводит Минпромторг РФ, вошла "Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня" (организатор - комитет муниципального заказа и торговли администрации Ставрополя). Ярмарка любима за отличный выбор и доступные цены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди лучших рынков названы два в Ставрополе - продовольственный "Городской рынок" и универсальный "Базар". В номинации "Лучший магазин" отмечен "Папин улов" в Невинномысске. Лучшими объектами фаст-фуда признали гастромаркет "Кухни мира" в Пятигорске и "Во!блин" в Ставрополе. В номинации "Лучшая фирменная сеть местного производителя" в число победителей вошли торговые точки "Прасковея".

По данным управления, в 2020 году на конкурс было подано 870 заявок со всей страны. Победителей выбирали в десяти номинациях.