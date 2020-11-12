В Северной Осетии учеба в школах начнется с 16 ноября в обычном формате

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Учебный процесс в школах Северной Осетии начнется с 16 ноября в обычном формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"16 ноября школы Северной Осетии начнут учебный процесс в обычном формате. Вводить дистанционное обучение не планируется", - сказал собеседник агентства.

В школах каникулы из-за эпидситуации продлевали два раза.

С 16 ноября в школах будут усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия: обязательная термометрия, усиленная дезинфекция, режим проветривания, ограничение передвижения детей между кабинетами и помещениями школы. Массовые мероприятия будут запрещены.

Ежедневно будет проводиться мониторинг эпидситуации во всех образовательных организациях, по результатам которого будут приниматься решения в индивидуальном порядке.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 8 105 человек (плюс 70 за сутки), 7 185 человек выздоровели, 73 умерли, число больных в настоящее время - 847 человек.