В Железноводске в 2021 году планируют провести более 250 событийных мероприятий

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Кинофестиваль, фестивали воздухоплавания, лечебной грязи, рыцарский турнир, гастрономическое шоу планируют провести в Железноводске в 2021 году, если позволит эпидемиологическая ситуация. Всего планируется провести свыше 250 мероприятий, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске сверстали событийный календарь на 2021 год. На курорте запланированы более 250 масштабных мероприятий. В календарь включили все наши титульные мероприятия, которые в этом году нам пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Это кинофестиваль "Герой и Время", фестивали воздухоплавания, лечебной грязи и джаза", - приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Он отметил, что также планируется провести масштабный рыцарский турнир и гастрономическое шоу, вернутся на курорт "Говорухинские дни" и фестиваль бардовской песни "Железная струна". "Также будет несколько абсолютно новых мероприятий, которые, уверен, понравятся нашим жителям и туристам", - отметил Моисеев.

Мэр курорта подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться только при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.