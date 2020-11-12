В Кисловодске установят интеллектуальные видеокамеры

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. "Умные" остановочные павильоны и счетчики, а также интеллектуальные видеокамеры появятся в Кисловодске (Ставропольский край) при реализации программы "Умный город". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра "Умное Ставрополье".

"В Кисловодске смонтируют "умные" остановочные павильоны, администрацией поданы заявки на установку 40 интеллектуальных камер видеонаблюдения (аппаратно-программный комплекс, использующийся для автоматизированного сбора информации с потокового видео - прим. ТАСС). Планируется оборудование муниципальных социальных объектов "умными" счетчиками (на электро-, теплоэнергию, газ и воду). А транспортные средства, согласно договорам с перевозчиками, будут оснащены системой ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе реализации программы "Умный город" в Кисловодске будут введены самые важные модули: "Безопасность дорожного движения", "Контроль сферы ЖКХ и ресурсов", а также экологический модуль, с помощью которого можно организовать контроль за вывозом мусора, что, в свою очередь, даст возможность оперативно пресекать образование свалок в городе и его окрестностях.

"Переход ставропольских городов-курортов на "цифру", как лакмусовая бумажка, покажет возможности края, а также визуализирует поступательность региона при реализации поставленных задач. Для сохранения привлекательности региона, в первую очередь, конечно же, необходимо обеспечить комфорт и безопасность для отдыхающих. Развитие информационно-коммуникационных технологий, налаженная система онлайн-бронирования гостиниц, активность граждан в управлении городом - все это тоже в приоритете города. Именно решением перечисленных задач прежде всего и займется курорт Кисловодск", - приводятся в сообщении слова директора Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергея Рудомёткина.

По данным пресс-службы, на Ставрополье 9 городов реализуют мероприятия по цифровизации городского хозяйства, они же стали участниками регионального проекта "Умные города Ставропольского края". Каждый город уже определил свое приоритетное направление, с которого он начнет цифровую трансформацию. К 2024 году города-участники должны реализовать на своих площадках набор базовых и дополнительных мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации".

О нацпроекте

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента РФ Владимира Путина был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн руб.