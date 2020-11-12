Эксперты считают, что аварии ГСМ в Норильске дают завышенную оценку

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Восстановление ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3, которое произошло весной 2020 года, займет десятки лет. К таким выводам пришла депутатская комиссия аварии Законодательного собрания Красноярского края по расследованию причин. Между тем, опрошенные ТАСС эксперты говорят о завышенных оценках произошедшего.

Авария с топливным резервуаром ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в состав компании "Норникель") произошла 29 мая. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизтоплива, большая часть попала в реки Амбарная и Далдыкан. 9 июля Законодательное собрание создало комиссию по расследованию причин аварии. В нее вошли 24 депутата. Результаты расследования комиссия представила журналистам в четверг.

"На устранение последствий аварии потребуются десятки лет. На долгие годы практически потеряна исконная среда обитания 700 человек (КМНС, проживающих в районе аварии), существенно пострадало биологическое разнообразие Таймырского района", - говорится в докладе комиссии депутатского расследования, который имеется в распоряжении ТАСС.

Как рассказал журналистам председатель комиссии по депутатскому расследованию Виталий Дроздов, краевые парламентарии изучали не только причины разлива нефтепродуктов, но и последствия как для окружающей среды, жизни коренных малочисленных народов и поступлений в бюджет региона.

Также Дроздов отметил, что ЧП приведет и к бюджетным потерям региона. "Тот штраф, который Росприродназор предъявил компании - 147,7 млрд рублей, сумма колоссальная. Я надеюсь, эта сумма максимально пойдет на ликвидацию последствий аварии, но еще с лета известно, что сумма поступает напрямую в федеральный бюджет, она поступает из прибыли компании. Это означает, что краевой бюджет может недополучить 20% от этой суммы. Существенные средства для нашего бюджета", - подчеркнул Дроздов.

Мнение экспертов

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что часть выводов комиссии имеет преувеличенные масштабы и не опирается на научные методы. Летом этого года на Таймыре проводился полевой этап Большой Норильской экспедиции, в котором принимали участие ученые 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Такая экспедиция проводилась впервые за многие годы, и по ее итогам будет подготовлен комплекс предложений и рекомендаций по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. Но, как отмечает доктор биологических наук, академик Российской экологической академии Вероника Тарбаева, депутаты не стали дожидаться итогов работы экспедиции и выпустили собственный доклад. "Я знакомилась с докладом. <…> Он во многом не обоснован. <…> Нужно было дождаться объективной оценки специалистов", - отметила она в беседе с корр. ТАСС, добавив, что в работе экспедиции участвовали ученые ведущих научных институтов. В то же время, как отмечают сами члены депутатской комиссии, они были ограничены регламентом Законодательного собрания, который подразумевает трехмесячный срок работы.

"Да, это всегда беда (масштабные разливы ГСМ), да был значительный ущерб, и тундра - это уязвимая система. <…> Но распространять ущерб на такие огромные территории - это игра воображения. Площади и ущерб очень завышены", - подчеркнула Тарбаева.

Помощь КМНС и изучение вечной мерзлоты

По мнению председателя комиссии Дроздова, помощь КМНС в пострадавшем регионе должна быть системной, а не разовой. "Нужен комплекс системных мер по поддержке коренных малочисленных народов в зоне их проживания. И это вопрос не только лишь компании, которая допустила этот разлив. У нас север активно разрабатывается многими компаниями, и это должна быть их системная работа", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил необходимость изучения влияния вечной мерзлоты на состояние объектов на севере края. "Фактор вечной мерзлоты на севере является очень важным для безопасности технологических и жилых объектов. Поскольку условия и вечная мерзлота в тот момент, когда строился комбинат и город, и сейчас сильно отличается. Идет таяние вечной мерзлоты, мы видели на выездном заседании, что происходит с объектами, стоящими на вечной мерзлоте", - добавил он. Он напомнил, что раньше в Норильске существовал НИИ занимавшийся этими вопросами, и сейчас необходимо возрождать такие научные организации на базе Института Арктики Сибирского Федерального университета.

Доклад комиссии представят Заксобранию 19 ноября.

О судебных исках Росприроднадзора

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд руб. и направил компании требование о добровольной компенсации. В "Норникеле" с суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд руб. 10 сентября стало известно, что ведомство подало иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа.

12 октября Арбитражный суд Красноярского края начал рассмотрение иска Росприродназора к "дочке" "Норникеля" - Норильско-Таймырской энергетической компании. На первом заседании был объявлен перерыв до 24 ноября. К этому времени документы для участия в судебном заседании будут направлены сторонам, признанным третьими лицами по делу, - ГМК "Норникель" и Министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края.