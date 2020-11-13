В Центре восстановления леопарда вакцинировали первого котенка, рожденного в 2020 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты Сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе вакцинировали первого из трех котят, рожденных в этом году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Кавказского отделения WWF России.

"В Центре восстановления леопарда в этом году на свет появились три котенка переднеазиатского леопарда. Первого из них, рожденного ранее всех и достигшего четырехмесячного возраста, уже вакцинировали и взвесили. Это самец, его вес составляет 7,65 кг", - сказали в пресс-службе.

Малыш, рожденный в начале июля от самца Задига и самки Андреа, продемонстрировал сотрудникам Центра боевой характер. По словам директора представительства WWF России в экорегионе "Российский Кавказ" Валерия Шмунка, для котят леопарда процедура вакцинации и взвешивания является определенным стрессом, поскольку в этот момент они находится в сети и им ставят укол, держа за шкуру. Однако дискомфорт при редких контактах с человеком необходим для формирования психики хищника.

"Несмотря на то, что кошки живут в Центре восстановления, котят они рожают самостоятельно и, если так можно выразиться, в "дикой" среде. Своих котят первое время они старательно прячут в сооруженных убежищах и гротах. Человек не должен вызывать у котят леопарда положительные ассоциации чего-то приятного и дружественного. Так хищник научится избегать человека в будущем, что будет на пользу как самим животным, так и людям", - добавили в пресс-службе.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ.

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе, и особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка - только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.