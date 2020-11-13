В Моздоке построят новую школу

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Школа на 500 мест появится в самом отдаленном от Владикавказа городе Моздоке благодаря нацпроекту. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В Моздоке появится новая школа в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Образовательное учреждение рассчитано на 500 мест. В просторном светлом здании, отвечающем всем современным требованиям, созданы функциональные учебные классы, столовая, спортивный зал, репетиционный и актовый залы с акустической системой, просторная библиотека, которая состоит из читального зала, коворкинга и кабинета для самостоятельной работы", - говорится в сообщении.

В школе разместятся 20 классов по 30 человек. Имеющиеся помещения и современное оборудование школы позволят реализовывать и программы дополнительного образования. В частности, планируется проводить занятия по эстетической гимнастике, актерскому мастерству и вокалу, появятся футбольная, баскетбольная и волейбольная секции, а также будет создана футбольная команда для девочек.

Также в школе будет работать комната психологической разгрузки, кабинеты дополнительного образования, развивающие игровые комнаты, кабинет робототехники и изобразительного искусства.

"Новая школа станет структурным подразделением школы №3 г. Моздока. В ней будут обучаться ученики 1-4-х классов. Так как этот микрорайон города быстрорастущий, то была острая необходимость в новой школе. Кроме того, решается еще одна проблема - ликвидируется вторая смена в школе №3 г. Моздока", - сказала министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина, которую цитирует пресс-служба.

Всего в 2020 году в Северной Осетии в рамках нацпроекта "Образование" открыт центр образования "Диалог", до конца года будет завершено строительство школы на 200 мест в селении Цалык и школы на 550 мест в 31-32-м микрорайоне Владикавказа.