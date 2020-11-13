В Ставропольском крае впервые начнут готовить велогидов для новой тропы

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Курсы по подготовке велоэкскурсоводов откроются в 2021 году в Железноводске Ставропольского края, где создается "Кавминводский велотерренкур". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"На базе городского молодежного центра с января начнут свою работу курсы по подготовке велоэкскурсоводов. Уже в следующем году Железноводск благодаря велотерренкуру обрастет велоинфраструктурой, и специалисты прогнозируют наплыв велотуристов", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что велогидов будут готовить бесплатно. В настоящее время идет проработка маршрутов и составляется велокарта Железноводска, которая будет доступна в мобильном приложении "Умный Железноводск", как и информация о велогидах.

"Велогиды будут проводить велосипедные экскурсии. Будет разработана велокарта, и каждый сможет выбрать уровень и сложность маршрута. Например, с детьми можно будет поехать по маршруту про сказки, также будут горные, лесные, исторические маршруты", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

На создание ставропольской велотропы протяженностью в 75 км правительство России направит свыше 2,8 млрд рублей. Работы по созданию экологических велотроп начнутся в 2021 году, а завершатся в 2023 году. По проекту "Кавминводский велотерренкур" объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, десять кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна 6-8 метров.