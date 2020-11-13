Солнечная погода с заморозками по ночам прогнозируется на юге России в выходные дни

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Солнце в дневные часы и небольшие заморозки по ночам ожидают жителей юга европейской части России в предстоящие выходные дни, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На выходных на юге страны характер погоды определит антициклон. Она ожидается солнечной, в отдельных регионах - облачной без существенных осадков. За исключением разве что Крыма, где возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха будет близка к климатической норме, только в Сочи по-прежнему сохранится тепло", - сказал он.

В Волгограде будет облачно, днем ожидается 1-3 градуса тепла, ночью - 1-3 градуса мороза. В ночь на понедельник в городе похолодает до минус 4-5 градусов. В Ростове-на-Дону в выходные дни прогнозируют солнце при 3-5 градусах тепла, по ночам столбики термометров будут опускаться до 2-4 градусов мороза.

В Краснодаре значительно теплей: воздух днем будет прогреваться до 9-11 градусов, однако в ночь на воскресенье возможны заморозки до минус 1 градуса. Сочи по-прежнему будет радовать горожан и туристов теплом. Днем в городе ожидается плюс 17-18 градусов, по ночам - в пределах 5-8 градусов тепла, переменная облачность.

В Ялте возможны кратковременные дожди при 12-15 градусах днем и 1-2 градусах тепла по ночам. В Симферополе осадки не прогнозируются, днем в субботу воздух будет прогреваться до 10 градусов, в воскресенье - до 6-8 градусов тепла. В Элисте температура воздуха ожидается в пределах 3-5 градусов тепла, по ночам - до 5 градусов мороза.

С понедельника на юге России ожидаются осадки. В Элисте, где существенных осадков не было с весны, прогнозируют снег, добавил Синенков.