Предприятия Рязанской области создадут новые маршруты промышленного туризма

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Предприятия Рязанской области заинтересованы в развитии промышленного туризма и планируют создать дополнительные турмаршруты, в том числе при участии Агентства стратегических инициатив. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" сообщил в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее на площадке форума ряд регионов, включая Владимирскую, Калужской, Курскую, Ульяновскую области, договорились с Агентством стратегических инициатив о совместном развитии промышленного туризма.

"У нас уже занимаются промышленным туризмом предприятия группы компаний "Технониколь", они сейчас дополнительные маршруты создают на своих предприятиях, потому что там действительно есть, на что посмотреть. Можно проследить цепочку от сырья до готового продукта, <…> и многие туда поедут, начиная от школьников, заканчивая туристами из других регионов", - сказал глава региона, отметив, что в дальнейшем Рязанская область рассчитывает на поддержку АСИ в этом направлении.

Как уточнили ТАСС в областном министерстве культуры и туризма, промышленный туризм сейчас развивают и другие предприятия, например, завод "Русская кожа". В 2019 году регион посетили более 1,7 млн туристов и экскурсантов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.