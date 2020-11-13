Занятия в школах Кабардино-Балкарии начнутся с 16 ноября в смешанном формате

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Занятия в школах Кабардино-Балкарии (КБР) начнутся с 16 ноября. Младшеклассники и учащиеся выпускных классов будут обучаться в очном режиме, среднее звено продолжит дистанционное обучение до 30 ноября из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в КБР.

По решению региональных властей, каникулы по окончании первой четверти во всех школах региона начались с 26 октября и продлились три недели вместо одной из-за пандемии.

"С 16 ноября в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики возобновляется учебный процесс. С учетом эпидемиологической ситуации в республике оперативным штабом КБР внесены изменения в работу школ и вузов: учащиеся 1-4 классов, выпускных 9 и 11 классов будут обучаться очно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ежедневным мониторингом эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях; учащиеся 5-8 и 10 классов также завершают каникулы 16 ноября, но до 30 ноября обучение будет проводиться дистанционно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперштаба в социальной сети Instagram.

Отмечается, что перед организациями высшего образования "поставлена задача минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах и посещения студентов, рекомендовано использовать формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР, по состоянию на 13 ноября в регионе проведено 260 475 исследований путем тестирования (за сутки плюс 2 272), выявлено 11 190 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 84). Из числа заболевших выздоровели 8 056 (за сутки плюс 65) человек, умерли 173 пациента (за сутки - 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 524 пациента, из них в реанимации - 89.