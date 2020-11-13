В Северной Осетии продлили режим самоизоляции до 29 ноября для жителей старше 65 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен в Северной Осетии для жителей старше 65 лет до 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлен до 29 ноября, а учебный процесс в образовательных организациях будет возобновлен с 16 ноября. Соответствующий указ подписал глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе сказано, что проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий допускается при условии согласования их Министерством физической культуры и спорта республики и управлением Роспотребнадзора по региону.

Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов, а также досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий допускается при условии заполнения не более 50% от общей вместимости места проведения мероприятия. Такое же ограничение применяется и в отношении посещения детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних.

Подписанный указ также предусматривает запрет на курение табака, использование кальянов, устройств или приборов для потребления никотинсодержащей продукции или аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в организациях общественного питания.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 8 175 человек (плюс 70 за сутки), 7 267 человек выздоровели, 73 умерли, число больных в настоящее время составляет 835 человек.