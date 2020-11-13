В Ингушетии открыли первый Центр управления регионом

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии создали и открыли первый в республике Центр управления регионом (ЦУР), в задачи которого будет входить анализ обращений жителей в ведомства для понимания и решения проблем в республике.

"Данный центр должен стать одним из главных, приоритетных инструментов для качественного и оперативного реагирования на проблемы граждан", - цитирует пресс-служба главы региона и. о. вице-премьера республики Микаила Илезова на открытии центра.

Основной задачей ЦУР является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети, а также внедряемую на территории РФ платформу обратной связи (ПОС).

"Все это происходит для того, чтобы сформировать картину проблем по каждой отрасли и территории, что приведет к повышению эффективности органов власти в решении своих задач. На данный момент в рабочую группу центра вошли действующие сотрудники из различных министерств и ведомств по сферам здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной защиты, транспорта, экологии, строительства, культуры и т. д. Это позволит не только оперативно решать возникающие задачи, но и не допускать их появления в будущем", - цитирует также пресс-служба руководителя регионального ЦУР Магомеда Мальсагова.

Мальсагов уточнил ТАСС, что располагается ЦУР в административном центре региона - Магасе, а прием будет вестись в онлайн-режиме. По его словам, проект реализуется регионом совместно с автономной некоммерческой организацией "Диалог", которая курирует сбор обратной связи во всех регионах.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и губернаторам создать Центры управления регионом в каждом субъекте России.