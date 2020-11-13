Владикавказ принял "Поезд Победы"

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл во Владикавказ, сообщили в пятницу в пресс-службе по делам печати и массовых коммуникаций.

"На железнодорожный вокзал Владикавказа прибыл "Поезд Победы" - передвижной музей с иммерсивной (обеспечивающей полный эффект присутствия) инсталляцией, посвященной Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Посещение экспозиции будет бесплатным для всех желающих. Выставка доступна для аудитории 12+, так как некоторые фрагменты экспозиции содержат сцены жестокости.

"Поезд Победы" - масштабный исторический проект, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция позволит нашей молодежи соприкоснуться с историей и окунуться в обстановку военного времени. В нашей республике трагедия войны коснулась каждой семьи, поэтому особенно важно знать, помнить и чтить нашу историю" - отметил на открытии экспозиции председатель комитета республики по делам молодежи Руслан Джусоев, которого цитирует пресс-служба.

Сейчас, в силу эпидемиологической обстановки, экспозиция работает в демонстрационном режиме, ознакомиться с панорамой могут не более 300 посетителей. На эти меры организаторы и региональные власти были вынуждены пойти, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Первыми с экспозицией, которая включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного периода, познакомились школьники и студенты Владикавказа и регионов республики, проявившие себя в академической и общественной жизни. Для того, чтобы поезд могли посетить все, было принято решение о продлении экспозиции до следующего года. Поэтому "Поезд Победы" обязательно вернется во Владикавказ, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется.

О поезде

"Поезд Победы" двигается по линии фронта. Начинал он свой путь в Москве с Белорусского вокзала и прошел уже несколько городов. Каждый из семи вагонов посвящен отдельной теме, начиная с довоенного плацкарта и заканчивая победным трофейным вагоном. Далее поезд отправится в Крым и завершит первый этап маршрута в Москве", - рассказала Юлия Артушникова представитель команды творческой мастерской "Невский баталист", координатор проекта "Поезд Победы".

Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат", при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы".