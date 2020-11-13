Вузам Ставрополья продлили дистанционный формат работы

СТАВРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья продлили дистанционный формат работы для вузов, техникумов, колледжей и учреждений дополнительного образования до 6 декабря 2020 года. Школы края продолжат работать в обычном очном режиме, сообщил в пятницу глава региона Владимир Владимиров.

"Министерством науки и высшего образования России принято решение о переводе подведомственных вузов на дистанционное обучение. <…> Считаю эту меру целесообразной и разумной. Поэтому по согласованию с Роспотребнадзором удаленное обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья. Соответствующее постановление мною уже подписано. Пока этот период определен до 6 декабря включительно", - написал он на своей странице в Instagram.

Дальнейшее решение о формате работы учреждений власти будут принимать в зависимости от эпидемиологической обстановки, отметил губернатор. Школы края после завершения каникул будут работать в обычном режиме. "Осенние каникулы подходят к концу. 16 ноября школьники вернутся в классы. Обучение в школах продолжится в традиционном очном формате с соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований", - написал Владимиров.

Ранее дистанционный формат работы для высших и средних специальных учебных заведений, а также для учреждений дополнительного образования вводился на Ставрополье с 1 ноября по 15 ноября включительно. Продолжительность дистанционного обучения совпадала с продленными школьными каникулами.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 23 952 случая коронавируса, после выздоровления выписаны 19 247 человек, 471 пациент умер.