Системой долговременного ухода к 2023 году воспользуются 45 тыс. жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Порядка 45 тыс. человек смогут получать помощь системы долговременного ухода на Ставрополье к 2023 году, сообщила в пятницу начальник отдела краевого министерства труда и соцзащиты Екатерина Жукова. Прогнозный показатель практически в пять раз превышает охват системы в настоящий момент.

"Создание системы долговременного ухода - это пилотный проект, Ставропольский край к нему подключился начиная с 2019 года. Мы планируем, что все граждане, которые будут признаны нуждающимися в социальном обслуживании, к 2023 году включатся в эту систему, это будет порядка 45 тыс. граждан пожилого возраста", - сказала Жукова в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Ранее в министерстве отмечали, что к началу осени 2020 года в крае помощью системы долговременного ухода пользовались более 9 тыс. жителей пожилого возраста и инвалидов. "В Ставропольском крае проживает более 670 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. У нас увеличивается количество граждан старшего поколения, стареет население, цель [проекта "Старшее поколение"] - более пристальное внимание этой категории граждан", - отметила представитель министерства.

Создание системы долговременного ухода по национальному проекту "Демография" началось на Ставрополье полтора года назад. В крае созданы мобильные бригады для оказания помощи на дому, пункты проката реабилитационной техники, социальные работники проходят переобучение, а члены семей, которые заботятся о пожилых и страдающих различными заболеваниями родственниках, проходят школу ухода.

Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающая сбалансированное социальное обслуживание на дому и в стационарах, начала внедряться в России в 2018 году, пилотными стали шесть регионов. С началом реализации национальных проектов эта работа была включена в федеральный проект "Старшее поколение". В 2019 году еще шесть субъектов стали пилотными площадками, в том числе и Ставропольский край.