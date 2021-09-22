В Марий Эл выделят еще 39 млн рублей медикам, участвующим в вакцинации граждан от COVID-19

ТАСС, 22 сентября. Власти Марий Эл выделили еще 39 млн рублей на стимулирующие выплаты за допнагрузку медицинским работникам, которые участвуют в вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Глава Марий Эл дополнительно выделил 39 млн рублей на выплаты медработникам, осуществляющим вакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении. Отметается, что средства будут направлена на обеспечение стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку.

Ранее глава региона Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении 17 млн рублей на выплаты за допнагрузку медицинским работникам, участвующим в вакцинации взрослого населения против коронавируса.

В регионе работают десять пунктов вакцинации в 19 медицинских организациях и 71 мобильный пункт. На данный момент в Марий Эл привито более 178 тыс. человек.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 25 октября. Под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 19 224 случая заражения коронавирусом, 17 460 пациентов выздоровели, 571 умер.