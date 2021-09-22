{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вакцинация от коронавируса в России

В Марий Эл выделят еще 39 млн рублей медикам, участвующим в вакцинации граждан от COVID-19

Ранее глава региона Александр Евстифеев направил медработникам 17 млн рублей за допнагрузку

ТАСС, 22 сентября. Власти Марий Эл выделили еще 39 млн рублей на стимулирующие выплаты за допнагрузку медицинским работникам, которые участвуют в вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Глава Марий Эл дополнительно выделил 39 млн рублей на выплаты медработникам, осуществляющим вакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении. Отметается, что средства будут направлена на обеспечение стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку.

Ранее глава региона Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении 17 млн рублей на выплаты за допнагрузку медицинским работникам, участвующим в вакцинации взрослого населения против коронавируса.

В регионе работают десять пунктов вакцинации в 19 медицинских организациях и 71 мобильный пункт. На данный момент в Марий Эл привито более 178 тыс. человек.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 25 октября. Под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 19 224 случая заражения коронавирусом, 17 460 пациентов выздоровели, 571 умер.

Теги
РоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий ЭлВакцинация от коронавируса в России
На Ставрополье прививку от коронавируса сделали более 700 тыс. человек
Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились более 1,7 млн человек
Читать полностью