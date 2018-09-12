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13 сентября, 16:47
В ЕАО завершается строительство последней опоры моста через Амур в Китай

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первый железнодорожный мост между Россией и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Строители в Еврейской автономной области (ЕАО) завершают возведение четвертой ключевой опоры моста через Амур, ведущего из села Нижнеленинское в китайский город Тунцзян. В конце сентября сооружение передадут китайской стороне для стыковки, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор области Александр Левинталь.

Мост Нижнеленинское-Тунцзян - первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина составляет 2209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. Китайская часть моста уже почти построена. Весной в ЕАО на время ледохода на реке работы по строительству четвертой опоры приостанавливали, а в целом сроки ввода в эксплуатацию моста были сдвинуты на июль 2019 года.

"Мне доложили, строительство четвертой - последней - опоры уже завершается, китайской стороне планируем ее передать в конце сентября. Они начнут монтаж стыковочного пролетного строения между четвертой российской и пятой китайской опорой. Параллельно с завершением работ по мосту должен быть сдан пункт пропуска, завершение строительства которого планируется в июле 2019 года", - сказал Левинталь.

Он отметил, что в настоящее время между Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Российско-китайским инвестиционным фондом и подрядчиком строительства моста идут переговоры по корректировке его стоимости "ввиду возникших форсмажорных трудностей", в том числе во время ледохода весной этого года. Стоимость объекта может увеличиться. Мост и сопутствующие объекты оценивались ранее в 9 млрд рублей.

Левинталь добавил, что за счет запуска железнодорожного моста через Амур в Китай, а также открытия новых производств в горнодобывающем и других секторах экономики ЕАО через 7 - 10 лет приблизится к бюджетной самообеспеченности.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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